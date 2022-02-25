«Ростелеком» обеспечил доступ в интернет 385 школам, пяти колледжам, 24 территориальным избирательным комиссиям Владимирской области. Локальные сети учреждений интегрированы в Единую сеть ..

«Ростелеком» обеспечил доступ в интернет 385 школам, пяти колледжам, 24 территориальным избирательным комиссиям Владимирской области. Локальные сети учреждений интегрированы в Единую сеть передачи данных (ЕСПД), для создания которой провайдер построил в регионе более 250 километров волоконно-оптических линий связи.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В рамках создания ЕСПД для школ и ссузов мы обеспечиваем высокоскоростное подключение к интернету. Скорость передачи данных в городах – не ниже 100 Мбит/с, в сельской местности – до 50 Мбит/с. На объектах создаются виртуальные частные сети (VPN) для быстрого обмена конфиденциальной информацией между пользователями. На каждом узле доступа установлены аппаратно-программные комплексы криптографической защиты, которые блокируют вирусные DDoS-атаки и исключают утечку данных из локальной сети. Кроме того, осуществляется фильтрация контента, за счет чего школьников и студентов можно оградить от нежелательной информации и посещения сайтов с возрастными ограничениями».Виктория Власенко, начальник информационно-компьютерного отдела департамента образования Владимирской области:«Школы области совместно с "Ростелекомом” сейчас донастраивают систему, чтобы обеспечить гибкое управление локальной сетью с разграничением прав пользователей. Ведь административно-хозяйственным службам школ или, скажем, бухгалтерии могут понадобиться дополнительные ресурсы для работы. У администратора должна быть возможность задавать нужные настройки сетевого шлюза».В 2019 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» заключили контракт, по которому услугами передачи данных и доступом в интернет должны быть обеспечены школы, колледжи, техникумы, лицеи и другие организации общего и среднего профессионального образования, а также территориальные избирательные комиссии. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». Подробнее о масштабных проектах можно узнать на сайте «Ростелекома».