С 1 марта 2022 года по закону появится штраф за управление транспортным средством без...

С 1 марта 2022 года по закону появится штраф за управление транспортным средством без диагностической карты. За это нарушение будут штрафовать на 2000 рублей. Штраф будет приходить с камеры, не чаще раза в сутки.Для такси, рейсовых автобусов и грузовых автомобилей штраф за отсутствие техосмотра действует уже сейчас — от 500 до 800 рублей. C марта 2022-го этот штраф отменят, вместо него все водители будут платить 2000 рублей за езду без диагностической карты.Чтобы избежать повторных штрафов, карту нужно оформить в течение суток с момента выявления правонарушения.Речь идет только о ситуациях, в которых получение диагностических карт на частный транспорт осталось обязательным. Так, техосмотр необходим:если собственник транспортного средства приобрел машину, она не вводилась в эксплуатацию, но машине исполнилось более четырех лет;если физлицо владеет машиной более четырех лет, после чего собственник сменяется, то есть машину перепродают;в любое время при внесении изменений в конструкцию;при использовании личного транспорта для предоставление услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;при использованием личного транспорта в служебных целях.