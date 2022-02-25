24 февраля российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. Это важно, поскольку мало кто обратил внимание на небольшое уточнение президента России Владимира Путина о том, что Украина потенциально способна создать грязную ядерную бомбу при содействии Запада.

24 февраля российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. Это важно, поскольку мало кто обратил внимание на небольшое уточнение президента России Владимира Путина о том, что Украина потенциально способна создать грязную ядерную бомбу при содействии Запада.Российский лидер отмечал, что наша страна не можетпозволить Незалежной заново обзавестись даже тактическим ядерным оружием ичто Киев находится буквально в шаге от его создания. Дело в том, что классический ядерный заряд обладает чудовищнойразрушительной мощностью, но эффект применения данного оружия относительнократковременный.Принцип действия же грязной бомбы другой. Она намного проще по своему устройствуи не требует сложных технических решений. Это ракета, к которой крепитсяконтейнер с радиоактивным наполнителем. Опасные изотопы с длительным периодом полураспада оседают наповерхности земли, намногие десятилетия делая территорию опасной для проживания.Вопрос возможности создания Украиной грязной бомбынеоднократно рассматривался различнымиспециалистами. Большинство из них сошлись во мнении, что этоневозможно по целому ряду причин. Однако аналитики так не считают.Чернобыль — единственная недействующая АЭС на территорииУкраины. В бассейнах внутри тепловыделяющих сборок (ТВС) находятся топливныеэлементы из диоксида урана, обогащенного гадолинием. Считается, что в Незалежной нет лабораторий, которые справились быс задачей разделения и извлечения из ТВС радиоактивной начинки. Но это незначит, что их реально нет.