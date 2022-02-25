Причиненный собственникам ущерб превысил 240 000 рублей.

В прошлом году с заявлением о краже в ОМВД России по Собинскому району обратился директор одного из сельских магазинов. Неизвестный, повредив оконную раму, проник в помещение и похитил товарно-материальные ценности на сумму более 181 000 рублей.Сотрудники полиции выяснили, что ранее аналогичным способом была совершена кража в одной из церквей, находящейся на территории района. Причиненный ущерб составил 60 000 рублей.По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Полицейские провели большой комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Собинскому району по подозрению в причастности к совершению преступлений был задержан 55-летний местный житель.Фигурант сознался в хищении, пояснив, что совершал кражи имущества с целью дальнейшей реализации.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.Сотрудники полиции устанавливают возможную причастность фигуранта к иным преступлениям.