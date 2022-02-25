Один из участников конфликта нанес потерпевшему несколько ударов в область головы и тела, после чего скрылся с места происшествия...

«Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по подозрению в нанесении побоев пассажиру задержан 19-летний приезжий», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что инцидент произошел в ночное время в подуличном переходе станции метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. В ходе выяснения отношений на фоне малозначительного повода между пассажирами возник конфликт, переросший в драку. Один из участников конфликта нанес потерпевшему несколько ударов в область головы и тела, после чего скрылся с места происшествия. Молодой человек обратился к сотрудникам полиции, осуществлявшим службу на станции.После оказания медицинской помощи потерпевший был отпущен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска 8 отдела полиции УВД на Московском метрополитене на той же станции задержали подозреваемого участника конфликта, им оказался безработный 19-летний приезжий.По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18