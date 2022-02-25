Эксперт объяснил важность контроля над Чернобыльской атомной электростанцией (АЭС).

Экспертобъяснил важность контроля над Чернобыльской атомной электростанцией (АЭС).В пятницу, 25 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что территорию возле Чернобыльской атомной электростанции полностью контролируют подразделения Воздушно-десантных войск России. По его словам, российская армия договорилась с украинскими военнослужащими о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.Напомним, информация о том, что все объекты Чернобыльской АЭС и зона отчуждения оказалась под контролем российских войск, появилась накануне. Как отмечал премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль, пострадавших и погибших нет.Военный эксперт Алексей Леонков, объясняя важность контроля российской армии над Чернобыльской АЭС в беседе с "", отметил, что этот объект мог использоваться для диверсий силами националистических батальонов Украины. По его словам, в такой же защите нуждаются и другие объекты в этой стране, которые представляют угрозу.Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию о ракетных ударах по Киеву. По данным ведомства, на самом деле украинцы сбили свой же истребительСу-27, который выполнял задачи воздушного патрулирования. Об этом подробнее "Дни.ру".