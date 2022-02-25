Юрист Максим Гусев рассказал, что будет с кредитом Валерия Николаева.

Юрист Максим Гусев рассказал, что будет с кредитом Валерия Николаева.Валерий Николаев попал в больницу после аварии. Стало известно, что у него есть проблемы с психикой, а также, что он взял кредит на машину до того, как оказался в психушке."Безусловно, друзья и знакомые могут добровольно взять на себя погашение обязательств, оказать помощь родным и близким больного человека. Сегодня поможете вы, завтра помогут вам. Кроме того, не надо забывать, что обычно все кредитные обязательства обеспечиваются страхованием жизни и здоровья, в число коих входит утеря трудоспособности. В этом случае страховая компания исполняет обязательства по погашению кредита в течение всего периода времени нетрудоспособности. Когда человек выздоравливает и медицинских противопоказаний для трудовой деятельности нет, бремя оплаты кредита возвращается к нему. Претензий по периоду оплаченному страховой компанией никто предъявлять не будет", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Максим Гусев.Пока нет информации, выплачивает ли Николаев все-таки кредит сам или же ему нужна помощь со стороны. Юрист рассказал, что произойдет, если у актера нет страховки и не выплатит банку деньги."То банк не берет в расчет нетрудоспособность и начисляет проценты за просрочку. После чего, как правило, передает долг в отдел взыскания, и если у них не получалось взыскать, потом продает коллекторам", – подытожил эксперт.