На официальном сайте Министерства иностранных дел Великобритании появилось заявление, в котором содержится позиция ведомства в отношении России. В частности, там приводятся следующие ..

На официальном сайте Министерства иностранных дел Великобритании появилось заявление, в котором содержится позиция ведомства в отношении России. В частности, там приводятся следующие слова главы британской дипломатии Лиз Трасс:"Мы не успокоимся до тех пор, пока экономика России не придет в упадок"Также она выступила со словами поддержки в адрес Украины, Лондон пообещал и дальше оказывать Киеву экономическое и политическое содействие.