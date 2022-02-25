На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения. Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.

В Гусь-Хрустальном полиция задержала закладчика, который в одежде и с сумкой популярного сервиса по доставке еды прятал наркотики на улицах города. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Наркодилера сдал случайный прохожий, который заметил, что парень ходит по двору и фотографирует что-то на телефон.«По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Оперативники остановили схожего по приметам молодого человека. Он признался, что приехал из соседнего региона для распространения запрещённых веществ», - уточнили в МВД.В мобильном телефоне задержанного обнаружены адреса тайников, из которых изъяли 22 свёртка с порошком. Экспертиза показала, что внутри находился героин массой 117, 55 грамма.На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения. Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.