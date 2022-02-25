Курьер сервиса по доставке еды планировал сбыть 117,55 гр. запрещенных веществ.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, который сообщил, что увидел, как молодой человек в одежде и с сумкой популярного сервиса по доставке еды ходит по улице и что-то фотографирует на мобильный телефон. По указанному адресу были незамедлительно направлены сотрудники полиции.На одной из улиц оперативники остановили схожего по приметам молодого человека. В ходе беседы он признался, что приехал из соседнего региона с целью распространения наркотиков.В мобильном телефоне задержанного были обнаружены адреса организованных им «тайников-закладок», из которых полицейские изъяли 22 свертка с веществами сыпучей консистенции.Проведенная экспертиза показала, что внутри находился героин, общей массой 117, 55 грамма.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 22-летнего фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.