В Камешковском районе, в поселке имени Артема обрушилась крыша многоквартирного деревянного дома. В...

В Камешковском районе, в поселке имени Артема обрушилась крыша многоквартирного деревянного дома. В одной из квартир там проживала многодетная мать с пятью детьми, к счастью, они не пострадали. На месте побывали активисты ОНФ- они уверены: дом нужно признать аварийным. Репортаж Александра Сыпченко.Эксперты ОНФ и представители администрации Камешковского района осматривают здание на улице Школьной. Причина обрушения крыши банальная- обветшалая кровля и гнилые балки не выдержали снежную массу. Дому без малого 70 лет, квартира в нем обошлась Марине Китаевой в полмиллиона "материнских" рублей. У нее пятеро несовершеннолетних детей. И даже сегодня, после обрушения крыши, она считает этот дом родным и не хочет никуда переезжать.Марина Китаева, многодетная мать:- Мы бы вот если честно, у нас там все хорошо и все замечательно, мы бы его восстановили, но восстановить тут видите сами.Дом сейчас фактически пригоден для проживания и вскоре сюда вернутся жильцы. Часть крыши уже восстановлена. Местные чиновники в ближайшее время намерены провести экспертизу, которая и должна решить судьбу здания. В любом случае, многодетная семья получит всю необходимую помощь, говорит глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- Немедленно выехали на место, чтобы на месте разобраться с этой ситуацией после этого провели заседание кчс и определили первичные, вторичные и последующие действия, в первую очередь куда расселить семью чтобы обеспечить им условия проживания, и принять меры к сохранению недвижимости, дома, квартиры и принять меры по восстановлению.Контроль за обеспечением нормальных условий проживания матери и 5х её детей будет осуществлять жилищная инспекция, органы соцзащиты, прокуратура и общественники. Член регионального штаба ОНФ Вячеслав Картухин заявил, что возьмет ситуацию под контроль.Вячеслав Картухин, член регионального штаба ОНФ, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Обратился с просьбой к главе сельского поселения чтоб помогли благоустроить входную группу потому что мы видим что образовались тут завалы определенные чтобы были подходы нормальные к дому, в целом дети в семье учатся, семья благополучная.Сейчас в доме идут ремонтные работы, самое главное, шутят жильцы, чтобы с вешними водами не поплыл еще фундамент.Александр Сыпченко, Егор Герасимов "Вести-Владимир"