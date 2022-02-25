Накануне, 24 февраля загорелся частный дом в деревне Собино Кольчугинского района. Сообщение о...

Накануне, 24 февраля загорелся частный дом в деревне Собино Кольчугинского района. Сообщение о пожаре в доме номер 3 по 2-й улице поступило в 20.25.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Звонок был несвоевременным и к моменту прибытия подразделений дом уже горел открытым огнем по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 12 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.