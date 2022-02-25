В рамках российской спецоперации на Украине 24 февраля проведена успешная высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в операции ..

В рамках российской спецоперации на Украине 24 февраля проведена успешная высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева, сообщили в ведомстве.Там уточнили, что в операции было задействовано 200 вертолетов. Перед высадкой десанта была подавлена система ПВО ВСУ, с воздуха район высадки был полностью изолирован.При захвате аэродрома уничтожено более 200 националистов из состава спецподразделений Украины, потерь среди российских военнослужащих нет, подчеркнули в Минобороны.