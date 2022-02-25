Во Владимирской области двух медицинских работников будут судить за взяточничество и подделку официальных документов. Две сотрудницы больницы за деньги оформляли справки о вакцинации от

Во Владимирской области двух медицинских работников будут судить за взяточничество и подделку официальных документов. Две сотрудницы больницы за деньги оформляли справки о вакцинации от коронавируса без фактического прохождения человеком этой процедуры. «Как следует из обвинительного заключения, женщины, занимающие определенные должности в учреждении здравоохранения, вступили между собой в предварительный сговор, используя свое служебное положение, в нарушение