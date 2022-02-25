Время для нашей рубрики Вести. Век двадцатый... Он всегда оставался ЗА кадром, но здесь он сам -...

Время для нашей рубрики "33Live.Ru Век двадцатый"...Он всегда оставался ЗА кадром, но здесь он сам - в объективе. Сегодня наш герой - Владимир Ишутин, знаменитый российский документалист, заслуженный деятель искусств России. Владимир Ишутин - кинооператор Ленинградской студии документальных фильмов - жил и работал во Владимирской области. И этот выпуск мы посвящаем памяти Владимира Ивановича. Человека, который "обгонял" время. В эфире - хроника 1984-го года. "Человек страны Советов".