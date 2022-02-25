Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Жить или не жить? Многодетная семья из Камешковского...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Жить или не жить?Многодетная семья из Камешковского района осталась без крыши над головой. Кровлю починили, но можно ли жить в таком доме?- Энергетикам НЕТ!Энергия в ограниченном объёме. Во Владимирской области хотят запретить продажу энергетических напитков детям.- Готовь ливнёвку зимойИ подземные воды Владимира. Коммунальщики областного центра прочищают лbвневую канализацию.