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- Весна в Заречье
Вязниковское Заречье готовится к...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Весна в Заречье
Вязниковское Заречье готовится к испытанию большой водой. Сколько населенных пунктов останется отрезанными от райцентра?
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"Мистер Нокаут" - новый российский фильм об олимпийском чемпионе Валерии Попенченко. Как оценили картину владимирские зрители?
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Прогулка в облаках - кадры зимнего Суздаля, которые Евгений Зайцев ловил полтора месяца.