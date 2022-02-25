Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Весна в Заречье Вязниковское Заречье готовится к...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Весна в ЗаречьеВязниковское Заречье готовится к испытанию большой водой. Сколько населенных пунктов останется отрезанными от райцентра?- В нокаут"Мистер Нокаут" - новый российский фильм об олимпийском чемпионе Валерии Попенченко. Как оценили картину владимирские зрители?- Суздаль с высотыПрогулка в облаках - кадры зимнего Суздаля, которые Евгений Зайцев ловил полтора месяца.