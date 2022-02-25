Приговор в законную силу пока не вступил.

Ленинский районный суд отправил в тюрьму 29-летнего владимирца, который спровоцировал смертельную аварию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Ночью 24 июля прошлого года будучи пьяным он управлял машиной «Хендай Солярис». Автомобилист ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Пичугина в сторону Чайковского. Подъезжая к пересечению проспекта Ленина с Ново-Ямским переулком, водитель выехал на перекрёсток и врезался в другой «Солярис». В результате ДТП пассажирка иномарки получила травмы несовместимые с жизнью.На суде обвиняемый признал свою вину, раскаялся, выплатил родственникам погибшей компенсацию морального вреда. Мужчину приговорили к пяти годам колонии и лишили прав на 2 года и 9 месяцев.Приговор в законную силу пока не вступил.