На мужчину завели уголовное дело. Он признал свою вину в совершении преступления. Рассмотрение начнётся 2 марта.

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело против 23-летнего владимирца, которого обвиняют в езде по поддельным водительским правам. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.В апреле 2017 года, находясь за рубежом, парень купил липовое удостоверение. В ноябре 2021 года парня остановили сотрудники ДПС. В ходе проверки выяснилось, что документ - фальшивка.На мужчину завели уголовное дело. Он признал свою вину в совершении преступления. Рассмотрение начнётся 2 марта.