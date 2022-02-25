Часть суммы он подарит дочке, которая выходит замуж. Оставшиеся деньги счастливый обладатель приза отложит на здоровье.

Владимирец Сергей Анисимов выиграл миллион рублей в 1421-ом тираже «Русского лото». Об этом сообщили в пресс-службе организации.«Я покупаю билеты, когда подсказывает внутреннее чувство. На этот раз приобрёл 10 билетов в мобильном приложении «Столото». Когда узнал о выигрыше, были смешанные чувства, никогда раньше их не испытывал», - вспоминает Сергей.Часть суммы он подарит дочке, которая выходит замуж. Оставшиеся деньги счастливый обладатель приза отложит на здоровье.«Я уверен, что человек должен сделать в своей жизни три вещи: построить дом, воспитать ребёнка и стать лотерейным миллионером!», — резюмировал он.