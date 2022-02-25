Развёрнуто 35 пунктов временного проживания.

Во Владимирской области развернули 35 пунктов временного проживания для беженцев, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Они готовы принять более двух тысяч человек. Об этом рассказал врио вице-губернатора Дмитрий Лызлов.«Порядка 400 человек предполагается разместить в учреждениях, среди которых лагерь «Олимп», реабилитационный центр, общежития областных колледжей в Гороховце, Вязниках и Гусь-Хрустальном», - отметил госслужащий.Муниципалитеты создали пункты на 35-60 человек. К местам размещения переселенцев прикрепят сотрудников социальных служб и медиков. Прибывшим жителям Донбасса будут помогать порядка 80 волонтеров. В регионе организован сбор гуманитарной помощи.