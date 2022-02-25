На обустройство каждой площадки предусмотрено по 50 тысяч рублей.

Города и районы Владимирской области получат 117 млн рублей для организации контейнерных площадок. В 2022 году в регионе откроется 13 пунктов приёма мусора для переработки.«Муниципалитеты будут получать средства на установку ёмкостей в зависимости от потребности. На обустройство каждой площадки предусмотрено по 50 тысяч рублей», - рассказала директор департамента природопользования Татьяна Клименко.Она добавила, что регоператор по вывозу ТКО - компания «Хартия» получила субсидию и уже закупила 1500 мусорных баков для раздельного сбора отходов.