Специалисты предприятия ежедневно расчищают решётки дождеприемников от смёта и льда.

МУП «Владимирводоканал» продолжает сезонную проверку ливневой канализации. Специалисты предприятия ежедневно расчищают решётки дождеприемников от смёта и льда.Работы ведутся силами 10 сотрудников с привлечением трех и более единиц техники. Наряду с ревизией 140 километров сетей коммунальщики откачивают воду с дорог и тротуаров.«В рамках плановых работ построены новые ливневки на улице Бобкова, у дома №8, на Безыменского - 17 «Б» и Соколова-Соколёнка - 25-27. На очереди проблемные участки на улице Чапаева. Для ливнёвки на улице Разина уже разрабатывается проектная документация», - рассказали в мэрии Владимира.По вопросам откачки воды с улиц горожане могут обращаться в диспетчерскую по номеру: 53-49-09. Напомним, что за потопы во дворах отвечают «управляшки».