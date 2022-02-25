В центре Здоровые стопы он проводит трехдневный курс обучения по комплексной подологической...

В центре "Здоровые стопы" он проводит трехдневный курс обучения по комплексной подологической обработке стоп.За плечами у Дитера Бауманна сорокалетний опыт работы. Он разработчиком закона о подологии в Германии. Известен своим педантичным отношением к работе и вниманием к деталям. Первая его лекция для студентов-подологов посвящена подробным деталям консервативной обработки ногтей, направленная на их восстановление и сохранение здоровья. Дитер Бауманн рассказывает о своей авторской методике, которой пользуется весь мир.Дитер Бауманн, председатель Союза подологов в Германии:- Преимущество этой методики заключается в том, что практически невозможно травмировать. Благодаря этой технике, я могу работать быстро и гораздо более эффективно.Обучение студентов проходит в Центре подологии "Здоровые стопы". Все полученные знания специалисты отрабатывают на практике.Оксана Байкова, руководитель Центра подологии "Здоровые стопы":- Я горжусь, что являюсь ученицей Дитера Бауманна. И в нашем городе Владимире наш Центр подологии работает по его уникальной методике. Сейчас Дитер во Владимире и те студенты, которые приехали со всей России будут у него учиться. Перенимать его опыт и повышать свою квалификацию.Учиться у Дитера Буманна - мечта всех подологов. Ученики Дитера называют его "Маэстро", потому как он работает своим инструментом как будто дирижирует. Он учит работать, используя минимум времени, средств и инструментов. В России даже есть школа Дитера Бауманна. Она находится в Новокузнецке.Анна Гембихнер, представитель немецкой школы подологии (г.Новокузнецк):- Наша команда занимается продвижением, популяризацией направления подологии в России и занимается созданием грамотного образования для этих специалистов. Благодаря нашим партнерам мы имеем возможность по всей стране проводить образовательные программы.Известный подолог высоко оценил подготовку владимирских специалистов. О здоровье ваших стоп позаботятся в Центре подологии на улице Сакко и Ванцетти, 50. Немецкий эксперт в тридцать третий регион ещё вернется. В июне во Владимире пройдет образовательный подо-фестиваль.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести-Владимир"