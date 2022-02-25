На подходе еще два мусоросортировочных комплекса, а во Владимире будут открывать пункты раздельного...

На подходе еще два мусоросортировочных комплекса, а во Владимире будут открывать пункты раздельного сбора отходовНа заседании Законодательного Собрания выступила директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко. Обсуждались вопросы о сбоях с вывозом мусора, о подвижках с рекультивацией Александровской свалки и о перспективах новых полигонов.В 2021 году во Владимирской области был сдан первый из трех запланированных мусоросортировочных комплексов – в д. Бабанино Петушинского района. Еще два - «Камешково-2» и «Муром» - будут запущены в текущем году. В рамках пилотного проекта заработали экопункты раздельного приема отходов во Владимире, Муроме, Коврове. Во Владимире до конца года появится еще 10 таких экопунктов.На основании проведенного в 2020-2021 гг. анализа готовятся новые нормативы образования отходов. К концу года их утвердят.По актуальному вопросу рекультивации городской свалки в Александрове идет разработка проектно-сметной документации: область планирует подать заявку на участие в новой федеральной программе «Генеральная уборка» и получить федеральные деньги на саму рекультивацию. Напомним, александровцы активно боролись за ее закрытие и даже блокировали въезд на переполненный полигон. Аналогичная ситуация и с другим проблемным объектом – Покровской городской свалкой.Руководитель департамента сообщила, что «ведутся поиски земельного участка для строительства межмуниципального полигона для первой зоны. Прорабатываются варианты площадок в Александровском и Кольчугинском районах». Так как в регионе еще несколько свалок работают на грани предельных возможностей. В частности, через пару лет надо будет закрывать объекты в Юрьев-Польском и Киржаче.Также Татьяна Клименко заверила, что на полигоны Петушинского района - в Болдино и Бабанино — московский мусор не завозился.По проблеме сбоев вывоза мусора с контейнерных площадок была проведена «разъяснительная работа» с регоператорами и управляющими компаниями. Из-за снежной зимы несогласованность в графиках расчистки подъездных путей и вывоза мусора оказалась критичной. По информации департамента, сейчас проблема решена, но вопрос остается на контроле у депутатов. Положительная сторона этой ситуации в том, что за недополученную услугу платить не придется – будет произведен перерасчет, информирует пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области.Фото: https://vk.com/album-165250211_253509897