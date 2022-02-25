Сегодня, 25 февраля около 9 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в магазине по адресу: г....

Сегодня, 25 февраля около 9 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в магазине по адресу: г. Владимир, ул. Фейгина, д. 9.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из магазина. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей.Пожарные оперативно ликвидировали горение имущества в магазине на площади 1 квадратный метр. Эвакуировано 6 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 21 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС по Влаадимирской области. Причины происшествия устанавливаются.