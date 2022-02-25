Победитель 50-километрового забега получит 50 тысяч рублей.

Во Владимире 26 и 27 февраля состоится XIII лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Соревнования входят в серию стартов RUSSIALOPPET, которые объединяют престижные национальные и десятку самых знаковых зарубежных гонок.Руководитель управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Елена Корнева рассказала, что «VladimirSKI Proku marathon - 2022» пройдёт в парке «Дружба». На участие уже заявились более 450 спортсменов из 25 регионов страны.Электронная регистрация лыжников завершилась 24 февраля, но продолжится в очном формате в ГТК «Русская деревня». Желающие должны предъявить паспорт и медицинскую справку.Благодаря ООО «Автоприбор» и «Дау Изолан» каждый спортсмен получит стартовый пакет с нагрудным номером и сувенирами. Призовой фонд на дистанциях 30 км для женщин и 50 км для мужчин составляет 220 тысяч рублей. Победитель 50-километрового забега получит 50 тысяч рублей. В числе почётных гостей соревнований во Владимир приглашён «король лыж», четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.