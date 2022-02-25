О том как продвигаются работы и какие сложности возникают в процессе - Артем...
О том как продвигаются работы и какие сложности возникают в процессе - Артем Яковенко.
Коммунальщики приступили к очистке забитых снегом ливнёвок на месяц раньше, чем обычно. На улице Герцена, недалеко от 14-школы с самого утра работают "оранжевые бригады". На один колодец уходит примерно час, рассказывает слесарь Артём Афанасьев.
Артём Афанасьев, слесарь АВР МУП "Владимирводоканал":
- Здесь, например, очень длинный лоток и приходится размывать дольше. Самое сложное? Даже не знаю, что сказать. В нашей работе сложно всё! Главное устранить засоры и всё.
Обычно, рассказывают сотрудники "Владимирводоканала", в феврале держится минусовая температура, но в этом году погода подкинула сюрприз. Работа сложная, но необходимая.
Станислав Макелло, старший мастер участка ливневой канализации МУП "Владимирводоканал":
- Ежедневного к данному виду работ привлекаются около 10-ти сотрудников участка ливневой канализации МУП "Владимирводоканала". Приблизительно 3 единицы техники. По времени зависит от самого ливнеприемника. Каждый случай по разному. Каждый случай индивидуален.
По информации мэрии Владимира, работа по очистке ливнеприемников от снега и льда выполнена на 90 процентов. Уже расчищены основные улицы города. Но отдельные, локальные подтопления все равно происходят- там где ливневая канализация отсутствует.
Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:
- У нас было пять участков, где ливневой канализации, скажем так не было. На данный момент таких участков осталось два. Это на улице Чапаева, перекресток с Василисина и на улице Разина в районе дома 28. На улице Чапаева-Василисина с наступление строительного сезона будут проведены работы по строительству ливневой канализации. Что касается участка на ул. Разина, идут работы по проектированию строительства ливневой канализации.
Эти две точки находятся под постоянным контролем, рассказывают в администрации.
По поручению главы города Владимира Андрея Шохина открыта постоянно действующая «горячая линия» для приема заявок жителей на откачку талых и дождевых вод с улиц и тротуаров. Информацию следует сообщать в диспетчерскую МУП «Владимирводоканал» по круглосуточному номеру, который вы видите на экране.
Артём Яковенко, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".