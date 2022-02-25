О том как продвигаются работы и какие сложности возникают в процессе - Артем...

О том как продвигаются работы и какие сложности возникают в процессе - Артем Яковенко.Коммунальщики приступили к очистке забитых снегом ливнёвок на месяц раньше, чем обычно. На улице Герцена, недалеко от 14-школы с самого утра работают "оранжевые бригады". На один колодец уходит примерно час, рассказывает слесарь Артём Афанасьев.Артём Афанасьев, слесарь АВР МУП "Владимирводоканал":- Здесь, например, очень длинный лоток и приходится размывать дольше. Самое сложное? Даже не знаю, что сказать. В нашей работе сложно всё! Главное устранить засоры и всё.Обычно, рассказывают сотрудники "Владимирводоканала", в феврале держится минусовая температура, но в этом году погода подкинула сюрприз. Работа сложная, но необходимая.Станислав Макелло, старший мастер участка ливневой канализации МУП "Владимирводоканал":- Ежедневного к данному виду работ привлекаются около 10-ти сотрудников участка ливневой канализации МУП "Владимирводоканала". Приблизительно 3 единицы техники. По времени зависит от самого ливнеприемника. Каждый случай по разному. Каждый случай индивидуален.По информации мэрии Владимира, работа по очистке ливнеприемников от снега и льда выполнена на 90 процентов. Уже расчищены основные улицы города. Но отдельные, локальные подтопления все равно происходят- там где ливневая канализация отсутствует.Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- У нас было пять участков, где ливневой канализации, скажем так не было. На данный момент таких участков осталось два. Это на улице Чапаева, перекресток с Василисина и на улице Разина в районе дома 28. На улице Чапаева-Василисина с наступление строительного сезона будут проведены работы по строительству ливневой канализации. Что касается участка на ул. Разина, идут работы по проектированию строительства ливневой канализации.Эти две точки находятся под постоянным контролем, рассказывают в администрации.По поручению главы города Владимира Андрея Шохина открыта постоянно действующая «горячая линия» для приема заявок жителей на откачку талых и дождевых вод с улиц и тротуаров. Информацию следует сообщать в диспетчерскую МУП «Владимирводоканал» по круглосуточному номеру, который вы видите на экране.Артём Яковенко, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".