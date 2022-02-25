Во Владимире 29-летний местный житель получил 5 лет колонии-поселения за смертельное ДТП. Мужчина признал свою вину и выплатил родственникам погибшей крупную сумму денежных средств в счет

Во Владимире 29-летний местный житель получил 5 лет колонии-поселения за смертельное ДТП. Мужчина признал свою вину и выплатил родственникам погибшей крупную сумму денежных средств в счет компенсации морального вреда. «Судом установлено. что 24 июля 2021 года, в ночное время У. управлял автомобилем «Хендай Солярис» в состоянии алкогольного опьянения и двигался по пр-ту Ленина г. Владимира