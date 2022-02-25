Во Владимире 55-летний местный житель предстанет перед судом за смертельную аварию. Мужчина наехал на пенсионера, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый

Во Владимире 55-летний местный житель предстанет перед судом за смертельную аварию. Мужчина наехал на пенсионера, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Дедушка скончался на месте. «Установлено, что 27 июня 2021 года, утром А., управляя автомобилем «ВАЗ 21150», двигался по ул. Верхняя Дуброва в сторону пр. Ленина. В районе дома