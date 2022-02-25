Ленинским районным судом г. Владимира вынесен приговор 29-летнему местному жителю. Он признан...

Ленинским районным судом г. Владимира вынесен приговор 29-летнему местному жителю. Он признан виновным в нарушении лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.Судом установлено, что 24 июля 2021 года, в ночное время водитель управлял автомобилем «Хендай Солярис» в состоянии алкогольногоопьянения и двигался по пр-ту Ленина г. Владимира со стороны ул. Пичугина в сторону ул. Чайковского.Молодой человек не остановился на красный сигнал светофора на перекрестке пр-та Ленина и Ново-Ямского переулка. Выехав на перекресток, он совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», который в это время осуществлял поворот налево со встречного направления движения.В дорожно-транспортном происшествии пассажирке автомобиля, с которым виновник аварии столкнулся, причинены телесные повреждения, повлекшие ее смерть.В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, выплатил родственникам погибшей крупную суммуденежных средств в счет компенсации морального вреда.С учетом обстоятельств произошедшего, тяжести наступивших последствий, данных о личности подсудимого государственный обвинительнастаивал на назначении наказания, связанного с реальным лишением свободы.Согласившись с государственным обвинителем, суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселениис лишением права на управление транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.