В Судогодский суд поступило уголовное дело по факту мелкого взяточничества и подделки официальных...

В Судогодский суд поступило уголовное дело по факту мелкого взяточничества и подделки официальных документов.В Судогодский районный суд поступило уголовное дело в отношении двух жительниц г. Судогда и Судогодского района Владимирской области, обвиняемых в совершении мелкого взяточничества и подделки официальных документов.Как следует из обвинительного заключения, женщины, являясь медицинскими работниками, вступили между собой в предварительный сговор, используя свое служебное положение, предоставляли гражданам документы о вакцинации от новой коронавирусной инфекции без фактического прохождения данной процедуры, за что получали денежное вознаграждение. Таким образом, женщины обвиняются в совершении мелкого взяточничества и подделки официальных документов.Судебное заседание по делу назначено на 14 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Судогодского районного суда.