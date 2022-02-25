В больницах формируются листы ожидания.

В стационарах Владимирской области с ковидом лежат 58 детей, среди которых 29 - младенцы. Об этом сообщила начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения Татьяна Сорокина.Она отметила, что в регионе отмечается устойчивая тенденция к снижению уровня заболеваемости среди юных владимирцев.«На амбулаторном лечении сейчас находится более трёх тысяч детей», – добавила Татьяна Викторовна.Во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове развёрнуто 143 ковидные койки для ребят. Практически никому из инфицированных детей не потребовалась аппаратная поддержка с ИВЛ.По состоянию на 21 февраля первый компонент вакцины «Спутник М» получили 456 подростков. В некоторых медучреждениях вакцина уже использована полностью.«Формируются листы ожидания, и при поступлении следующей партии препарата иммунизация детям из этих списков будет организована в первую очередь», – добавила Татьяна Сорокина.Родителям, которые желают привить чадо немедленно, рекомендовано звонить по номерам: (4922) 77-85-28 или 77-85-96. Их оперативно направят на процедуру.