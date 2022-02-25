С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 133 647 владимирцев.

Во Владимирской области на 25 февраля выявлено 1363 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 419 человек. Ещё 137 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 207 - в Ковровском, 19 - в Петушинском, 71 - в Кольчугинском, 47 - в Александровском, 77 - в Юрьев-Польском, 15 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Судогодском, 12 - в Собинском, 5 - в Киржачском, 36 - в Камешковском, 10 - в Гороховецком, 164 - в Меленковском, 9 - в Вязниковском, 83 - в Суздальском и 11 - в Селивановском районах, а также 34 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 133 647 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 36 168 заболевших во Владимире, 15850 - в Ковровском и 14283 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.