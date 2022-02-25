В регионе продолжается выплата пособий на третьего ребенка до достижения им возраста трех лет. В...

В регионе продолжается выплата пособий на третьего ребенка до достижения им возраста трех лет. В этом году размер выплаты - 11906 рублей.Она ежемесячная и положена семьям, чей средний доход меньше, чем среднедушевые доходы населения в регионе. Заявление на получение пособия необходимо подать не позднее, чем через полгода после рождения ребенка. Если сделать это позже - то выплата назначится только с месяца обращения. В январе ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка в нашем регионе получили почти семь тысяч семей.