В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области 22-летний молодой мужчина под видом курьера популярной доставки еды делала «тайники-закладки» с наркотиками. «В дежурную часть

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области 22-летний молодой мужчина под видом курьера популярной доставки еды делала «тайники-закладки» с наркотиками. «В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, который сообщил, что увидел, как молодой человек в одежде и с сумкой популярного сервиса по доставке еды ходит по улице и что-то фотографирует на мобильный телефон.