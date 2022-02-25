Во Владимирской области продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве с расчленением...

Во Владимирской области продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве с расчленением трупа и хранении взрывчатых веществ. Муромский бизнесмен 30 января 2021 года встретился у себя дома с партнером. Распивая спиртные напитки, партнер поделился с бизнесменом, что собирается уволиться и создать свой собственный бизнес, в который намерен переманить сотрудников.Разговор перешел в драку, в ходе которой муромский бизнесмен нанес несколько ударов по голове своего партнера. Труп он расчленил и вывез в ГСК "Березовая роща", где спрятал в железобетонное вкопанное в землю кольцо.В марте мужчина с большой суммой денег хотел покинуть Муром, но по дороге его задержали сотрудники полиции. В апреле расчленитель указал место, куда вывез труп. На месте были обнаружены несколько полиэтиленовых пакетов с частями тела потерпевшего. Обвиняемый, в итоге, подтвердил свою причастность к убийству.В ходе расследования была установлена причастность подсудимого еще к одному преступлению. У него на хранении были обнаружены взрывчатые вещества: более 1 кг пороха и несколько грамм взрывоопасной смеси. Незаконные вещества он нашел еще в 2020 году. Но не сообщил об этом в правоохранительные органы, а предпочел спрятать у себя в квартире.Судебное заседание по делу продолжится 1 марта, сообщает портал Муром24.