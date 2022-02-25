За последние сутки во Владимирской области выявлено 1363 случая заражения коронавирусом. Это на 180 меньше, чем накануне. Госпитализировано 159. На 112 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 1363 случая заражения коронавирусом. Это на 180 меньше, чем накануне. Госпитализировано 159. На 112 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 133 647. В лидерах по приросту Владимир – 419 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 207. На третьем –