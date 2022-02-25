Легализованный яд по доступным ценам или тонизирующая газировка? Во Владимирской области всерьёз...

Легализованный яд по доступным ценам или тонизирующая газировка? Во Владимирской области всерьёз задумались об опасности энергетических напитков для молодёжи. Какой вред могут нести энергетики и как оградить от него детей? Об этом в нашем репортаже.Сила, бодрость и дополнительные несколько часов в сутках. Производители энергетических напитков обещают потребителям сверхспособности. На деле же энергия берётся взаймы из недр организма, истощая его. За кратковременный эффект потом придётся платить здоровьем. Особенно сильно энергетики бьют по беременным, пожилым и конечно, детям. Ситуация с последними вызывает наибольшее опасение, говорит уполномоченный по правам ребёнка Юлия Раснянская.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Родители приходя ко мне говорят, что мы видим, что дети и подростки идут по улице с этими баночками,они могут совершенно спокойно купить в магазине или в торговом автомате, который доступен для них. Сейчас они идут с энергетиком, а завтра уже идут с пивом. К сожалению эта тенденция прослеживается.Энергетик - это в первую очередь стимулятор центральной нервной системы. В составе могут быть кофеин, эфедрин, гуарана, женьшень, элеуторокок. А также высокое содержание сахара. Злоупотребление грозит множеством негативных последствий.Наталья Шалимова, заведующая социально-психологической лабораторией наркологического диспансера Владимирской области:- Три банки энергетика приравниваются, как говорит статистика, к 15 чашечкам кофе. то есть здесь, употребляя в таком количестве энергетические напитки, мы говорим о привыкании, то есть развивается кофеиновая зависимость.А вместе с ней и психологическая, говорят специалисты. Энергетик меняет состояние сознания. И это ощущение хочется получать всё чаще и больше. Что может привести к переходу на более мощные вещества. Поэтому необходимо ограничить продажу таких напитков несовершеннолетним. С этим предложением Юлия Раснянская обратилась к депутатам ЗакСобрания и они её поддержали.Андрей Маринин, депутат Законодательного собрания Владимирской области (Справедливая Россия):- Отношение в обществе к данной инициативе разное. Давайте прислушиваться в первую очередь к мнению врачей. Если специалисты считают, что добавки на основе кофеина вредными - логично взять продажу энергетиков под контроль. Это ведь не бодрящая чашка кофе с которой мы начинаем утро. Это энергетический напиток с разными вкусовыми добавками, которые нравятся детям. Поэтому, конечно, эту инициативу нужно обсуждать и прежде всего с экспертным сообществом.Теперь парламентариям предстоит определить возрастной порог, места продажи, как с табачной и алкогольной продукцией. Отдельное внимание - и сфере контроля за исполнением закона и ответственности за его соблюдение.Наталья Шалимова, заведующая социально-психологической лабораторией наркологического диспансера Владимирской области:- Давно надо было такой закон ввести. Хорошо, что эту проблему сейчас озвучили и рассматривают принятие этого закона. Во многих областях уже ограничено употребление несовершеннолетними.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- 54 субъекта ЦФО уже приняли нормативные документы на запрет аналогичной нормы продажи таких напитков. И тенденция на лицо.Кстати, в своё время депутаты региона были первыми в России, кто запретил продажу никотиносодержащих СНЮСов.А значит опыт проработки подобных законов уже есть. Дмитрий Горкин, Семён Карпов, "Вести-Владимир"