По состоянию на 25 февраля в медорганизациях региона действуют 2028 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 25 февраля в медорганизациях региона действуют 2028 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 76 процентов из них занято (1542), свободны 486 коек.91448 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 456 человек. Госпитализировано за сутки 159 человек.Напомним, что 25 февраля подтверждено 1363 случая заболевания коронавирусом в области.За период наблюдения в 33 регионе отмечено 3195 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончались еще 2 человека.