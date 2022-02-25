Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении краж на территории Собинского...

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении краж на территории Собинского районаВ прошлом году с заявлением о краже в отделение полиции по Собинскому району обратился директор одного из сельских магазинов. Неизвестный, повредив оконную раму, проник в помещение и похитил товаров на сумму более 181 000 рублей.Сотрудники полиции выяснили, что ранее аналогичным способом была совершена кража в одной из церквей, находящейся на территории района. Причиненный ущерб составил 60 000 рублей.По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению преступлений был задержан 55-летний местный житель. Он сознался в хищении, пояснив, что воровал имущество, чтобы потом продать. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, устанавливается возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com