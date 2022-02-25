В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области в суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт...

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области в суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт героина.В дежурную часть полиции Гусь-Хрустального обратился местный житель, который сообщил, что увидел, как молодой человек в одежде и с сумкой популярного сервиса по доставке еды ходит по улице и что-то фотографирует на мобильный телефон. По указанному адресу были незамедлительно направлены сотрудники полиции.На одной из улиц оперативники остановили схожего по приметам молодого человека. В ходе беседы он признался, что приехал из соседнего региона с целью распространения наркотиков.В мобильном телефоне задержанного были обнаружены адреса организованных им «тайников-закладок», из которых полицейские изъяли 22 свертка с веществами сыпучей консистенции. Проведенная экспертиза показала, что внутри находился героин общей массой 117,55 грамма.В отношении 22-летнего фигуранта было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. В настоящее время уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области