Причина - холодная зима.

Ресурсоснабжающие организации Владимирской области доначислят жителям порядка 315 млн рублей. Корректировка цифр в квитанциях коснётся 1500 домов.Подробности и причины дополнительной финансовой нагрузки, которая легла на плечи жителей 33-го региона, объяснила начальник инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева.«Новые суммы ждут лишь собственников квартир, которые платят за теплоснабжение круглый год по среднемесячному нормативу потребления за 2020 год, а также имеют общедомовые приборы учёта. Прошлый год оказался холоднее, чем 2020-ый на 3,5 градуса. Отопительный сезон длился дольше, поэтому в январе мы увидели увеличение. Теперь необходимо привести платежи в соответствие с фактическим потреблением. Это происходит ежегодно», - сказала она.Одномоментным ростом цифр в квитках не обойтись. Скорректированные суммы появятся также в платёжках за февраль и март.Добавим, что абонентам предлагается оформить рассрочку. Для этого владимирцам необходимо обратиться в филиалы и офисы энергетических компаний.