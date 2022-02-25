С гражданами работают сотрудники департамента социальной защиты населения.

Во Владимирскую область прибыло уже 46 беженцев с Донбасса. Большинство из них у родственников.Во Владимире находится 13 человек, остальные жители самопровозглашённых республик разъехались по районам. С гражданами работают сотрудники департамента социальной защиты населения.Ранее врио вице-губернатора Дмитрий Лызлов , что в регионе развернули 35 пунктов временного проживания для переселенцев, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Они готовы принять более двух тысяч человек.