В ДНР продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступление на отряды ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил России.

В ДНР продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступление на отряды ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил России.Сравнивать армию России и защитников ЛНР и ДНР невозможно. Последние вооружены тем, что досталось им от украинской армии в 2014 году, а у армии России на вооружении стоит ультрасовременная техника, что сейчас наглядно демонстрируется во время спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР.Эти кадры сняты на границе России и ЛДНР после подписания президентом России указа о признании республик. На снимках видно, что в сторону Донбасса выдвинулись колонны военной техники.БТРАвтоцисцерны для транспортировки горючегоТанкиБронеавтомобили "Тигр", которые применялись российскими военнослужащими во время освободительной операции в Сирии.Кроме того, в спецоперации задействована военная авиация и артиллерия. Донбассу при необходимости могут помочь комплексами РЭБ "Палантин", которые были поставлены на вооружение только год назад, глушилками против "Байрактара", "Искандерами-М", а если потребуется, то и комплексами С-300 и С-400.Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что по просьбе властей ЛНР и ДНР принял решение о проведении специальной военной операции по освобождению этих народных республик. В настоящее время спецоперация успешно выполняется.По данным Минобороны России, по состоянию на 25 февраля группировка войск ДНР на Волновахском направлении продвинулась еще на километр вглубь обороны нацбатальонов. Группировка войск ЛНР в районе Степовое продвинулась на девять километров.