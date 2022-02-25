Инцидент произошел по адресу 5-й проезд Подбельского, дом 4а, корпус 3. Пострадал один человек.

Инцидент произошел по адресу 5-й проезд Подбельского, дом 4а, корпус 3. Пострадал один человек.Хлопок случился на третьем этаже – произошло частичное обрушение стен квартиры. Причиной стало нарушение жильцом правил эксплуатации газового оборудования, уточнили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа.Пострадавший госпитализирован, ему оказывают помощь. Все системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, состояние несущих конструкций не нарушено.В пресс-службе ВАО сообщили, что на месте происшествия работают бригады АО "Мосгаз".