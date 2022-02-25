Хрустальная нерпа из Владимирской области отправилась на Байкал. Созданная гусевскими мастерами...

Хрустальная нерпа из Владимирской области отправилась на Байкал. Созданная гусевскими мастерами фигура подарена экипажу Максима Васильева. Его команда участвует в гранд-туре "Байкальская миля 2022".Над нерпой работала легендарная бригада выдувальщика Евгения Гусева. Теперь она станет талисманом команды и, наверняка, принесет ей удачу в состязаниях на байкальском льду. Отметим, команды также выполняют маршрутные задания - составляют рассказ об интересных городах, где им удалось побывать. Одним из таких мест на пути экипажа к самому глубокому озеру мира стал и Гусь-Хрустальный.