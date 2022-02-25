По апелляционному представлению Александровского городского прокурора ужесточено наказание...

По апелляционному представлению Александровского городского прокурора ужесточено наказание осужденному за повторное вождение в нетрезвом виде.Так, судом установлено, что 27 июля 2020 года житель Александрова, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль нетрезвым. На ул. Институтской г. Александрова водитель был задержан сотрудниками полиции, от медицинского освидетельствования отказался.Водительское удостоверение до выявления нового преступления им сдано не было, несмотря на лишение его права управления транспортными средствами решением суда от 13 апреля 2018 года.Приговором суда первой инстанции от 29.11.2021 мужчина осужден к лишению свободы на 10 месяцев условно с испытательным сроком 1,5 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.Однако Александровский городской прокурор обжаловал приговор, мотивировав свою позицию тем, что осужденный должных выводов для себя не сделал, совершил аналогичное преступление вновь, в связи с чем наказание, не связанное с изоляцией от общества, является для него недостаточным.Апелляционным постановлением Владимирского областного суда от 15.02.2022 наказание усилено до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, рассказали в областной прокуратуре.Фото: Pexels.com