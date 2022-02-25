Злоумышленник во время совместного отдыха на даче у потерпевшего похитил телевизор и скрылся.

В ОМВД России по Александровскому району обратился местный житель, сообщивший о хищении имущества из дачного дома.Прибывшим сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что на даче отдыхала компания его приятелей. В какой-то момент между ними возник конфликт, после которого один из друзей покинул дом, забрав с собой стоявший на тумбочке телевизор.В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено. В содеянном он сознался.Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшему.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.