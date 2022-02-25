Житель Александровского района подозревается в совершении грабежа. В отдел полиции по...

Житель Александровского района подозревается в совершении грабежа.В отдел полиции по Александровскому району обратился местный житель, сообщивший о хищении имущества из дачного дома.Прибывшим сотрудникам потерпевший пояснил, что на даче отдыхала компания его приятелей. В какой-то момент между ними возник конфликт, после которого один из друзей покинул дом, забрав с собой стоявший на тумбочке телевизор.В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено. В содеянном он сознался. Похищенный телевизор изъят и возвращен потерпевшему.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: pexels.com